The National узнала о планах лидера Сирии провести перестановки в правительстве

Как отмечает The National, США «ясно дали понять, что радикальные элементы» в сирийском правительстве должны быть отстранены от власти для налаживания отношений с Сирией. Пока не известно, кто будет отправлен в отставку и сохранит ли свой пост, в частности, глава временного правительства Мухаммед аль-Башир — соратник Ахмеда аш-Шараа. Прежде он возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, руководившее провинцией Идлиб.