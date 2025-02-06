Губернатор Травников прокомментировал массовые кадровые перестановки в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о кадровых изменениях в мэрии и правительстве и оценил работу новой команды. Как сказал глава региона в интервью Сиб.фм, обновленный состав во власти стал работать более четко и ответственно, а взаимодействие с региональными властями значительно улучшилось.