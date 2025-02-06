Губернатор Травников прокомментировал массовые кадровые перестановки в Новосибирской области

«Команда в целом сформирована. Вижу, что город изменился — в том числе в содержании улиц. Такого количества техники и рабочих в предыдущие годы я не наблюдал», — отметил губернатор.
При этом в мэрии остается незакрытой важная позиция — руководитель нового департамента транспорта, который был выделен отдельно от департамента дорожного хозяйства. Это связано с масштабной транспортной реформой, которая проходит в Новосибирске.
Травников также подчеркнул, что кадровая политика мэра Максима Кудрявцева основана на профессиональных качествах, а не на принципе полной смены команды.
«Мэр оценивал по деловым качествам и после этого принимал решение, при этом достаточно оперативно», — пояснил губернатор.
Еще одним важным изменением стало объединение кадрового резерва мэрии и правительства области, что, по словам Андрея Травникова, позволит лучшим специалистам переходить на уровень региона.
«Это общий настрой — мэрия снова должна стать кадровым лифтом для формирования правительства», — резюмировал Травников.