Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России

«Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав “не допустить победы России”. Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить — на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение», — написал Пушков.