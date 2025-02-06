Пушков отреагировал на призыв Меркель не дать победить России

Соответствующее заявление Меркель сделала ранее на мероприятии, организованном газетой Zeit.
«Вот и сейчас Меркель выдала очередную банальность, призвав “не допустить победы России”. Как не допустить, за счет чего не допустить, возможно ли ее не допустить — на эти вопросы у нее нет ответов. Тем не менее ее призыв вредоносен, так как делает упор на продолжение войны, а не на ее прекращение», — написал Пушков.
Сенатор отметил, что Меркель никогда не отличалась оригинальным мышлением, а всегда плыла по течению, редко направляя его.
«Ее лидерские качества были сильно преувеличены, объявление ее “персоной года” — необоснованно. Максимум, что она демонстрировала в мировых делах, и то не всегда, — осторожность и здравый смысл. Единственный раз, когда она приняла принципиальное решение — открыть границы для миллиона беженцев в 2015 году, заявив “Мы справимся!”, она с этим решением и провалилась. Германия не справилась с последствиями до сих пор», — констатировал Пушков.