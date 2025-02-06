Брата бывшего президента Молдавии освободили под подписку о невыезде

Кишиневский телеканал PRO TV в среду сообщил, что в аэропорту Кишинева сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали брата экс-президента Молдавии Додона Александра. Антикоррупционная прокуратура Молдавии подтвердила в четверг его задержание, сообщив, что его поместили в изолятор Национального антикоррупционного центра. Правоохранительные органы обвиняют Александра Додона в соучастии в незаконном обогащении в рамках дела против экс-президента, возбужденного в 2022 году.
«После проведения запланированных мероприятий по уголовному преследованию с участием обвиняемого он был освобожден с избранием ему меры пресечения в виде ограничения свободы — подписки о невыезде сроком на 60 суток», — говорится в сообщении, опубликованном на странице прокуратуры в соцсети Facebook*.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон в среду заявил, что задержание его брата в кишиневском аэропорту является частью политических репрессий со стороны правящей партии «Действие и солидарность». Политик отметил, что его брат заранее уведомил прокуратуру о своем возвращении и был готов к допросу. Экс-президент призвал власти «не трогать семью» и вести политическую борьбу лично с ним.
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