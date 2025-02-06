Брата бывшего президента Молдавии освободили под подписку о невыезде

Кишиневский телеканал PRO TV в среду сообщил, что в аэропорту Кишинева сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали брата экс-президента Молдавии Додона Александра. Антикоррупционная прокуратура Молдавии подтвердила в четверг его задержание, сообщив, что его поместили в изолятор Национального антикоррупционного центра. Правоохранительные органы обвиняют Александра Додона в соучастии в незаконном обогащении в рамках дела против экс-президента, возбужденного в 2022 году.