Губернатор Пермского края проверил ход строительства школы в Перми

Строительство нового четырёхэтажного здания ведётся с декабря 2023 года с особыми условиями. Подрядчику необходимо не просто возвести объект, но и восстановить прежнюю историческую архитектуру школы.
Проводя инспекцию строительных работ, Дмитрий Махонин отметил, что задача подрядчика — сдать объект в 2024 году. Новое здание школы будет рассчитано на 500 мест. Об этом Дмитрий Махонин рассказал в своём телеграм-канале.
Во время рабочего выезда губернатор подчеркнул, что в Перми ведётся строительство уникального объекта.
«Мы восстанавливаем здание, которое находилось на этом месте, с сохранением прежней архитектуры и исконного цветового решения фасадов. Здесь будут учиться дети с 7 по 11 классы», — сказал губернатор.
В настоящий момент готов каркас здания, подрядчик занимается внутренней отделкой помещений и ведёт работы строго по графику. На сегодняшний день уже проведены все необходимые работы, которые подразумевают готовность тёплого контура объекта — строители установили все оконные проёмы, обустроили тепловой пункт, в завершающей стадии находится обустройство кровли.
Глава региона распорядился также благоустроить прилегающую к школе территорию, чтобы сделать вход комфортным, и обустроить все необходимые инженерные коммуникации.
«Дал задачу главе Перми организовать благоустройство территории вокруг школы, снести старые заброшенные постройки, обустроить парковочный карман. Также необходимо качественно и в срок обустроить все инженерные коммуникации, подходящие к школе. Поручил главе держать этот вопрос на особом контроле», — резюмировал глава Прикамья.
В пресс-службе администрации края рассказали, что в новом здании расположится школа № 146. В школе, согласно современным стандартам, будут оборудованы специализированные классы технологии для мальчиков и для девочек, разместится библиотека с книгохранилищем и читальным залом, появится медицинский блок.
К историческому зданию возвели пристрой, в котором будут расположены спортивный и актовый залы, столовая. Во дворе школы разместят спортивную зону, на которой будут расположены и спортивная площадка, и зона отдыха.