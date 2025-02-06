Губернатор Пермского края проверил ход строительства школы в Перми

В настоящий момент готов каркас здания, подрядчик занимается внутренней отделкой помещений и ведёт работы строго по графику. На сегодняшний день уже проведены все необходимые работы, которые подразумевают готовность тёплого контура объекта — строители установили все оконные проёмы, обустроили тепловой пункт, в завершающей стадии находится обустройство кровли.