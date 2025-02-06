Times: встречу в формате «Рамштайн» вместо США впервые возглавит Британия

По словам источников The Times, отказ США от руководства заседанием вопреки традиции может быть связан с тем, что Вашингтон пока не опубликовал программный документ с официальной позицией по Украине и передаче ей военной помощи. Собеседники газеты также связывают это решение с фигурой Пита Хегсета, недавно вступившего в должность главы Пентагона и только «осваивающегося в министерстве». При этом на заседании 12 февраля он будет присутствовать.