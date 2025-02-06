Оппозиция направила в парламент проект празднования 80-летия Победы

В этом году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. И, конечно, мы готовим различные праздничные мероприятия в Кишиневе и по всей Молдове. Жаль, что правящая партия предпочитает не замечать эту важную дату и даже пытается препятствовать празднованиям.
Он отметил, что вместо подготовки к празднованию Победы правящая партия в Молдове занимается «постыдным ревизионизмом итогов Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом».
Режим продолжает искажать школьный курс истории, обеляя Антонеску, пособника Гитлера, и вымарывая любые упоминания о подвигах Красной Армии. Майя Санду и PAS продвигают нарративы проигравшей стороны, отказываются поддерживать резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма, отрицают роль тогдашнего руководства Румынии в геноциде евреев и ромов своей страны, а также Молдовы и части Украины, открывают фальшивые кладбища так называемым «румынским героям», захватившим наш край в 1941-м году.
Тем не менее, сообщил Боля, парламентская группа «Победа» направила в парламент Республики Молдова проект по проведению масштабных мероприятий к 80-летию Великой Победы.
Как отмечается в законодательной инициативе, оппозиция выступила с предложением организовать торжества с широким участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей, выпустить юбилейную медаль «80 лет Победы», обеспечить объемное освещение этих событий в государственных СМИ. Также в плане намечено утвердить государственную программу поддержки ветеранов, в том числе выделить им денежную помощь к празднику, поддержать семьи погибших воинов и граждан, награжденных за трудовой вклад в годы войны. Особо отмечена в документе необходимость обеспечить сохранение исторической правды и противодействовать попыткам искажения событий Второй мировой войны.