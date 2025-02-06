Оппозиция направила в парламент проект празднования 80-летия Победы

Как отмечается в законодательной инициативе, оппозиция выступила с предложением организовать торжества с широким участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей, выпустить юбилейную медаль «80 лет Победы», обеспечить объемное освещение этих событий в государственных СМИ. Также в плане намечено утвердить государственную программу поддержки ветеранов, в том числе выделить им денежную помощь к празднику, поддержать семьи погибших воинов и граждан, награжденных за трудовой вклад в годы войны. Особо отмечена в документе необходимость обеспечить сохранение исторической правды и противодействовать попыткам искажения событий Второй мировой войны.