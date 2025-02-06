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Губернатор Андрей Травников станет участником «Лыжни России-2025» в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников примет участие в массовой гонке «Лыжня России — 2025», которая пройдет 8 февраля в Академгородке. В интервью Сиб.фм глава региона отметил, что несмотря на плотный график, обязательно выйдет на старт.

«Да, планирую. Несмотря на то, что в субботу у меня очень насыщенный график, но на “Лыжню России” я успеваю и буду участвовать», — заявил губернатор.

При этом, по его словам, соревнования он воспринимает не как возможность улучшить результаты, а как праздник спорта:

«Я ставлю цель только одну — поучаствовать, поддержать и разделить атмосферу гонки. А вот когда тренируюсь, слежу за временем и пульсом, как положено спортсменам».

Вместе с Травниковым на лыжню традиционно выйдут министр спорта региона Сергей Ахапов и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В этом году гонка пройдет в День российской науки, среди участников будет представлено многочисленное научное сообщество Новосибирска.