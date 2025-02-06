В Молдавии отклонили предложение о праздновании 80-летия Победы

Инициативу накануне зарегистрировал оппозиционный блок «Победа» с целью провести ряд праздничных и образовательных мероприятий к юбилейной дате. По словам депутата от блока Василия Боли, в законопроекте предложено организовать торжественные мероприятия в Кишиневе, Бельцах и Комрате с участием ветеранов, молодежи и общественных деятелей, а также обеспечить широкое освещение событий через общественный телеканал «Молдова-1» и другие СМИ, чтобы 80-летие Победы стало главной темой в медиапространстве.
На заседании в четверг за включение законопроекта в повестку дня проголосовало 26 депутатов от оппозиции. Против выступили 45 членов ПДС, 22 депутата воздержались. Прямая трансляция заседания велась на сайте парламента.
В Молдавии тема Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти. Однако в последние годы наблюдаются попытки пересмотра роли и значения событий тех лет, что вызывает дискуссии в обществе.
В начале Великой Отечественной войны Молдавия стала одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. В ночь на 22 июня 1941 года авиация нацистов и их союзников, в числе которых были Румыния и Венгрия, начали совершать налеты на территорию Молдавской ССР. За время нацистской оккупации пыткам был подвергнут каждый десятый житель республики — 207 тысяч человек, из которых 23 тысячи умерли. От голода и болезней за первые два года оккупации в Молдавии погибли около 200 тысяч человек, здесь было создано 49 концентрационных лагерей. Около 400 тысяч уроженцев Молдавии воевали в составе Красной Армии, подвиги 250 тысяч из них отмечены наградами, 19 человек стали Героями Советского Союза.