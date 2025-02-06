МИД Азербайджана потребовал закрыть «Русский дом» в Баку

«И посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к Минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Примаков добавил, что решение вопроса о работе «Русского дома» в Баку всегда было на стороне Азербайджана.
«Русский дом» в Баку представляет интересы Россотрудничества. Его учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения России и Азербайджана. Основными направлениями работы «Русского дома» декларируются продвижение российской культуры, науки и образования, укрепление позиций русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, содействие международному развитию, историко-мемориальная деятельность.
Ранее Report со ссылкой на источники сообщил, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории страны. «Наша страна сама стала донором и не нуждается в помощи извне», — цитирует издание слова собеседника. Незадолго до этого Баку также потребовал закрытия американской программы USAID в стране. «РИА Новости» в представительстве Россотрудничества в Азербайджане сообщили о продолжении работы «в нормальном режиме».
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