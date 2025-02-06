МИД Азербайджана потребовал закрыть «Русский дом» в Баку

«И посольство наше российское в Азербайджанской Республике, и наше представительство, и министерство иностранных дел многократно все эти годы обращалось к Минюсту, к МИД Азербайджанской Республики с просьбой помочь в регистрации. Мы всегда были готовы это сделать, однако наши призывы все оставались без ответа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).