Что известно о бывшем руководителе Роскосмоса Юрии Борисове

В 2011 году Борисов становится первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве. В 2012-ом получает назначение на должность замминистра обороны, в 2018 году — вице-премьер РФ по оборонно-промышленному комплексу. В 2020 году был и. о. зампреда правительства, с 2021 года — куратор в Уральском федеральном округе.