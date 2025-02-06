Что известно о бывшем руководителе Роскосмоса Юрии Борисове

Образование
Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (сегодня Тверская область).
В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), а через четыре года — Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО.
Затем он поступил в Московский государственный университет, обучение в котором завершил в 1985 году. Там он учился на факультет вычислительной математики и кибернетики. Сейчас имеет степень доктора технических наук.
Карьера
С 1974 года начал службу в Вооруженных Силах СССР. В 1998 году уволен в запас, в этот же год становится гендиректором ЗАО «Научно-технический центр “Модуль”».
В 2004 году Борисов начал службу в Федеральном агентстве по промышленности, где занимал должность начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления. Позже стал заместителем руководителя ведомства.
В 2008 году его назначили на должность замминистра промышленности и торговли РФ. На этом посту курировал проекты в сфере радиоэлектроники, участвовал в разработке и внедрении ГЛОНАСС.
В 2011 году Борисов становится первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве. В 2012-ом получает назначение на должность замминистра обороны, в 2018 году — вице-премьер РФ по оборонно-промышленному комплексу. В 2020 году был и. о. зампреда правительства, с 2021 года — куратор в Уральском федеральном округе.