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Что известно о бывшем руководителе Роскосмоса Юрии Борисове

Президент России 6 февраля освободил Юрия Борисова от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос». Новым гендиректором назначен Дмитрий Баканов, ранее занимавший пост заместителя министра транспорта РФ. Рассказываем, что известно о бывшем руководителе ведомства.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Образование

Юрий Иванович Борисов родился 31 декабря 1956 года в Вышнем Волочке Калининской области (сегодня Тверская область).

В 1974 году окончил Калининское суворовское военное училище (ныне Тверское суворовское военное училище), а через четыре года — Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО.

Затем он поступил в Московский государственный университет, обучение в котором завершил в 1985 году. Там он учился на факультет вычислительной математики и кибернетики. Сейчас имеет степень доктора технических наук.

Карьера

С 1974 года начал службу в Вооруженных Силах СССР. В 1998 году уволен в запас, в этот же год становится гендиректором ЗАО «Научно-технический центр “Модуль”».

В 2004 году Борисов начал службу в Федеральном агентстве по промышленности, где занимал должность начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления. Позже стал заместителем руководителя ведомства.

В 2008 году его назначили на должность замминистра промышленности и торговли РФ. На этом посту курировал проекты в сфере радиоэлектроники, участвовал в разработке и внедрении ГЛОНАСС.

В 2011 году Борисов становится первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве. В 2012-ом получает назначение на должность замминистра обороны, в 2018 году — вице-премьер РФ по оборонно-промышленному комплексу. В 2020 году был и. о. зампреда правительства, с 2021 года — куратор в Уральском федеральном округе.

Роскосмос

В 2022 году Борисова назначили генеральным директором ГК «Роскосмос» и специальным представителем страны по вопросам международного сотрудничества в области космоса. При нем впервые запустили в космос первую разработанную в России ракету «Ангара-А5» и начали ее серийное производство.

Роскосмос