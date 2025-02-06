В Приднестровье отменен закон о развитии блокчейн-технологий

Проект закона об отмене ранее внес на рассмотрение Верховного Совета в режиме законодательной необходимости глава Приднестровья Вадим Красносельский. Необходимость срочного принятия данной инициативы объясняется развитием политики, направленной на энергетическую безопасность Приднестровья. Также учтена сохраняющаяся нестабильность экономической ситуации из-за газового кризиса.
Закон «О развитии информационных блокчейн-технологий» действовал с 2018 года. К объектам деятельности в области блокчейн-технологий относятся криптовалюта, смарт-контракты, майнинг и иные продукты и процессы, строящиеся на основе данной технологии.