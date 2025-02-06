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Трамп заявил, что Израиль может передать Газу США после конфликта

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль мог бы передать США контроль над сектором Газа после завершения конфликта, а палестинцы будут переселены в «более безопасные и красивые» места в регионе.

Источник: AP 2024

«Сектор Газа был бы передан США Израилем, когда боевые действия завершатся. Палестинцы… могли бы уже быть переселены в гораздо более безопасные и более красивые общины с новыми и современными домами в регионе», — написал Трамп в соцсети Thruth Social.

Ранее Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в «ближневосточную ривьеру» для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа «площадкой для сноса» и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично. Ранее республиканцы внесли в конгресс США законопроект о замене в официальных документах называния региона Западный берег на библейские «Иудею и Самарию».

Трамп Дональд