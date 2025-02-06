Гордума Воронежа утвердила новую схему избирательных округов

— Воронеж динамично развивается, меняется численность населения в районах, поэтому, согласно законодательству, в схему необходимо вносить коррективы, — пояснил вице-спикер городской думы Олег Черкасов. — В каждом округе должно быть примерно одинаковое количество избирателей. Мы начали проводить работу по внесению изменений совместно с главами управ и депутатами еще в начале лета. Проводили анализ, где построены новые микрорайоны, сколько там будет жителей.
Также на заседании парламента единогласно утвердили кандидатуру Алексея Рыженина на пост первого заместителя главы Воронежа по городскому хозяйству. С 2020 года он возглавлял муниципальное управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. С 9 сентября 2024-го совмещал эту должность с обязанностями первого вице-мэра по городскому хозяйству.
Дума скорректировала Положение о создании, содержании и реконструкции зеленых насаждений на территории Воронежа. Изменения коснулись организации вырубки или пересадки кустарников или деревьев. Теперь после получения порубочного билета или разрешения на пересадку заказчик работ обязан в течение 10 дней предоставить информацию об их выполнении в структурное подразделение мэрии.
Депутаты также утвердили передачу в безвозмездное пользование муниципального казенного имущества по улицам Среднемосковской, 71 и Челюскинцев, 84. По первому адресу будет работать некоммерческая организация «Центр содействия профилактике социально значимых заболеваний “Ты не один”, по второму — Воронежская региональная общественная организация инвалидов “Адаптспорт”, которая поддерживает семьи с “особенными” детьми.
В рамках заседания гордума утвердила отчет начальника УМВД России по Воронежу об итогах оперативно-служебной деятельности за 2024 год. Спикер Владимир Ходырев предложил обратиться к губернатору Александру Гусеву с просьбой разработать и внедрить программу по оснащению городских улиц приборами видеофиксации с распознаванием лиц. Это помогло бы значительно сократить рост преступности и помочь следователям. На имя мэра Сергея Петрина также направят обращение с просьбой подготовить нормативную базу по обязательному оснащению камерами наблюдения городского транспорта и нестационарных торговых объектов с последующей интеграцией их в систему «Безопасный город».