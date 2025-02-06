Гордума Воронежа утвердила новую схему избирательных округов

В рамках заседания гордума утвердила отчет начальника УМВД России по Воронежу об итогах оперативно-служебной деятельности за 2024 год. Спикер Владимир Ходырев предложил обратиться к губернатору Александру Гусеву с просьбой разработать и внедрить программу по оснащению городских улиц приборами видеофиксации с распознаванием лиц. Это помогло бы значительно сократить рост преступности и помочь следователям. На имя мэра Сергея Петрина также направят обращение с просьбой подготовить нормативную базу по обязательному оснащению камерами наблюдения городского транспорта и нестационарных торговых объектов с последующей интеграцией их в систему «Безопасный город».