Келлог назвал «мизерными или нулевыми» шансы Киева получить ядерное оружие

По его словам, идея о передаче Киеву ядерных вооружений обречена на провал. «Вспомните, президент [США Дональд Трамп] говорил, что мы — администрация здравого смысла. И когда кто-то говорит такие вещи, необходимо смотреть на результат или потенциал. Так и используется здравый смысл», — отметил Келлог.