Bloomberg: Европа не в состоянии оперативно развернуть войска и вооружение

Европейская счетная палата (ECA) в среду заявила, что, несмотря на новые военные угрозы на континенте, «цель быстрого и бесперебойного перемещения военного персонала, оборудования и поставок в пределах и за пределами ЕС в короткие сроки и в больших масштабах до сих пор не достигнута».
Считается, что возможность быстро развертывать военную технику и персонал путем переброски по воздуху или транспортировки по дорогам и мостам имеет ключевое значение в любом ответе на потенциальный конфликт, говорится в статье.
В текущем бюджете на 2021−2027 годы на финансирование транспортной инфраструктуры как военного, так и гражданского назначения было выделено в общей сложности 1,7 млрд евро. Однако эта сумма была израсходована уже к концу 2023 года, и дополнительных средств до следующего бюджета в 2028 году не осталось, говорится в отчете.
Согласно отчету, конкретные проекты военной мобильности были выбраны для финансирования до того, как были установлены приоритеты.
ECA также раскритиковала чрезмерную бюрократическую волокиту в виде длительных задержек с выдачей разрешений на перемещение оборудования и отсутствие четкой цепочки командования военной мобильностью в ЕС.
Недавно в Евросоюзе появилась новая должность — комиссар, отвечающий за оборону блока, включая военную мобильность, — на которую был назначен Андрюс Кубилюс. Он вместе с главным дипломатом ЕС Каей Каллас в марте должен представить новую стратегию европейской обороны. Кроме того, сейчас Европейская комиссия и государства-члены блока проводят оценку инвестиционных потребностей для будущего финансирования.