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Bloomberg: Европа не в состоянии оперативно развернуть войска и вооружение

Государства-члены Европейского союза так и не смогли улучшить свои возможности по быстрому развертыванию вооруженных сил в случае конфликта, передает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: НАТО
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Европейская счетная палата (ECA) в среду заявила, что, несмотря на новые военные угрозы на континенте, «цель быстрого и бесперебойного перемещения военного персонала, оборудования и поставок в пределах и за пределами ЕС в короткие сроки и в больших масштабах до сих пор не достигнута».

Считается, что возможность быстро развертывать военную технику и персонал путем переброски по воздуху или транспортировки по дорогам и мостам имеет ключевое значение в любом ответе на потенциальный конфликт, говорится в статье.

Отрезвляющая оценка ECA, которая контролирует финансы ЕС и может влиять на принятие политических решений, была сделана почти через три года после начала боевых действий на Украине.

В текущем бюджете на 2021−2027 годы на финансирование транспортной инфраструктуры как военного, так и гражданского назначения было выделено в общей сложности 1,7 млрд евро. Однако эта сумма была израсходована уже к концу 2023 года, и дополнительных средств до следующего бюджета в 2028 году не осталось, говорится в отчете.

Кроме того, выделенных средств было недостаточно, и они были потрачены «по частям, без учета более широкой картины и не всегда в самых стратегических местах​​», подчеркнули в ECA.

Согласно отчету, конкретные проекты военной мобильности были выбраны для финансирования до того, как были установлены приоритеты.

ECA также раскритиковала чрезмерную бюрократическую волокиту в виде длительных задержек с выдачей разрешений на перемещение оборудования и отсутствие четкой цепочки командования военной мобильностью в ЕС.

Недавно в Евросоюзе появилась новая должность — комиссар, отвечающий за оборону блока, включая военную мобильность, — на которую был назначен Андрюс Кубилюс. Он вместе с главным дипломатом ЕС Каей Каллас в марте должен представить новую стратегию европейской обороны. Кроме того, сейчас Европейская комиссия и государства-члены блока проводят оценку инвестиционных потребностей для будущего финансирования.