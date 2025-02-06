Bloomberg: Европа не в состоянии оперативно развернуть войска и вооружение

В текущем бюджете на 2021−2027 годы на финансирование транспортной инфраструктуры как военного, так и гражданского назначения было выделено в общей сложности 1,7 млрд евро. Однако эта сумма была израсходована уже к концу 2023 года, и дополнительных средств до следующего бюджета в 2028 году не осталось, говорится в отчете.