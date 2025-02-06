Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев провел переговоры с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе

Приветствуя Ираклия Кобахидзе, Касым-Жомарт Токаев поздравил его с переназначением на пост Премьер-министра и пожелал дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо процветания грузинского народа, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

Глава государства отметил динамичный прогресс Грузии в последние годы, подчеркнув значительные результаты проводимых реформ и впечатляющий рост экономики в 9,4 процента.

Президент высоко оценил всестороннее развитие казахско-грузинских отношений. По его словам, Грузия является надежным партнером Казахстана в Кавказском регионе, с которым нашу страну соединяют крепкие узы дружбы и тесные исторические связи.

Казахстан и Грузия эффективно взаимодействуют на различных уровнях, включая сотрудничество между парламентами, правительствами и государственными органами.

отметил Касым-Жомарт Токаев

Ираклий Кобахидзе выразил благодарность Главе государства за теплый прием и подчеркнул, что Казахстан стал одной из первых стран, которую он посетил после своего вступления в должность.

Как заявил Премьер-министр, Грузия неуклонно нацелена на плодотворное развитие многоплановых отношений с Казахстаном.

Укрепление политического и экономического сотрудничества имеет для нас огромное значение. Мы готовы активно поддерживать интересы Казахстана в различных форматах, включая многосторонние площадки.

сказал он

Глава грузинского правительства пригласил Президента Казахстана посетить с визитом Грузию.

Отдельное внимание собеседники уделили наращиванию объемов грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и модернизации транзитной инфраструктуры коридора.

В ходе беседы также были обсуждены перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, включая торговлю, энергетику, инвестиции, туризм, искусственный интеллект и цифровизацию, а также актуальные вопросы международной повестки и региональной безопасности.