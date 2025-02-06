Премьер Грузии пригласил Токаева в свою страну с визитом

В ходе беседы также были обсуждены перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, включая торговлю, энергетику, инвестиции, туризм, искусственный интеллект и цифровизацию, а также актуальные вопросы международной повестки и региональной безопасности.