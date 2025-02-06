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Премьер Грузии пригласил Токаева в свою страну с визитом

АЛМАТЫ, 6 фев — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Токаев поздравил его с переназначением на пост премьер-министра и пожелал дальнейших успехов в ответственной деятельности на благо процветания грузинского народа.

Глава государства отметил динамичный прогресс Грузии в последние годы, подчеркнув значительные результаты проводимых реформ и впечатляющий рост экономики в 9,4 процента.

Президент высоко оценил всестороннее развитие казахско-грузинских отношений. По его словам, Грузия является надежным партнером Казахстана в Кавказском регионе, с которым нашу страну соединяют крепкие узы дружбы и тесные исторические связи.

Казахстан и Грузия эффективно взаимодействуют на различных уровнях, включая сотрудничество между парламентами, правительствами и государственными органами.

отметил Касым-Жомарт Токаев

Глава грузинского правительства пригласил президента Казахстана посетить с визитом Грузию.

Отдельное внимание собеседники уделили наращиванию объемов грузопотока по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и модернизации транзитной инфраструктуры коридора.

В ходе беседы также были обсуждены перспективы углубления двустороннего взаимодействия по широкому спектру направлений, включая торговлю, энергетику, инвестиции, туризм, искусственный интеллект и цифровизацию, а также актуальные вопросы международной повестки и региональной безопасности.