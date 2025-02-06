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СМИ: желание Трампа присоединить Гренландию ввергло Данию и ЕС в кризис

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Предложение американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США ввергло Данию и Евросоюз в кризис, пишет британская газета Financial Times.

Источник: Kyle Mazza/Anadolu via Getty Images

Газета отмечает, что США не впервые задумаются о приобретении Гренландии. Издание напоминает, что Вашингтон в первый раз наводил справки с этой целью в 1867 году.

«Но эта последняя попытка (приобретения Гренландии — ред.), в ходе которой Трамп отказался исключить использование военной силы против союзника по НАТО, ввергла Данию и ЕС в кризис», — говорится в материале Financial Times.

Как отмечает издание, по всей видимости, прошло то время, когда Арктику считали регионом с низкой напряженностью международных отношений, не представляющим интерес с геополитической точки зрения. Теперь арктический регион вызывает военный, коммерческий и дипломатический интерес, становясь полем, на котором конкурируют крупнейшие мировые державы.

«Длительный период так называемой арктической исключительности, в течение которого крупные державы рассматривали регион как зону низкой напряженности вдали от нормальной геополитики, где соперничающие страны могли попытаться найти общий язык по таким проблемам, как изменение климата, похоже, подходит к концу», — добавляет газета.

Трамп 7 января заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде, со своей стороны, заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. При этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

В конце 2024 года Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.

Трамп Дональд
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