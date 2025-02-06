Толстой назвал причины, по которым Россия должна выйти из ВОЗ

Депутат напомнил, что США являлись главным «донором» организации и перечислили в бюджет объединения 1,28 млрд долларов в 2022—2023 годах. На втором месте среди спонсоров — Германия, на третьем — фонд Мелинды и Билла Гейтсов, на четвертом — вакцинный альянс Gavi, в котором последнее десятилетие «первую скрипку» играет фонд Гейтсов, вложивший более 4 млрд долларов. По данным Толстого, одним из партнеров Gavi является Всемирный банк и производители вакцин, сообщают «Ведомости».