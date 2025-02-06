Губернатор Андрей Травников рассказал о сроках открытия станции «Спортивная»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о судьбе станции метрополитена «Спортивная». Он обозначил ориентировочные сроки сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию.
— Общий срок я назвал. 2025 год должен быть пусковым, в том числе и для станции метро «Спортивная», — заявил он. Информацию подтвердили корреспонденту КП-Новосибирск в аппарате главы региона.
Травников отметил, что основные проблемы во время строительства станции были связаны с отклонениями от проектной документации.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске вводят режим повышенной готовности на станции «Спортивная». Существует риск угрозы безопасности движения поездов.