Минобороны Украины объявило о развертывании роботизированных подразделений ВСУ

Но тут во весь рост встает фактор времени. А не получат ли ВСУ всю необходимую им технику либо к самому концу военных действий, либо уже после завершения вооруженного конфликта? Нельзя исключать, что какой-либо значимой роли РТК в боевых действиях попросту не успеют сыграть.