Путин вручил награды трем молодым ученым из Петербурга

Кандидат химических наук и ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией Физико-технического института имени Йоффе Вадим Попков, а также кандидат химических наук и старший научный сотрудник того же вуза Кирилл Мартинсон получили почетное звание за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.