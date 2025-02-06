Путин вручил награды трем молодым ученым из Петербурга

Владимир Путин вручил награды молодым ученым. В частности, почетное звание лауреата премии президента РФ в области науки и инноваций получили трое петербуржцев. Об этом сообщили на сайте Кремля.
— В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, Владимир Путин вручил в Кремле премии президента в области науки и инноваций молодым ученым за 2024 год, — говорится в сообщении.
Так, доктор ветеринарных наук и профессор кафедры Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины Елена Курочкина получила почетное звание за разработку инновационных методов эффективной реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства в стране.
Кандидат химических наук и ведущий научный сотрудник — заведующий лабораторией Физико-технического института имени Йоффе Вадим Попков, а также кандидат химических наук и старший научный сотрудник того же вуза Кирилл Мартинсон получили почетное звание за разработку и внедрение технологии получения многокомпонентных ферритов и создание керамических изделий на их основе для решения задач импортозамещения и опережающего развития в области СВЧ-радиоэлектроники.