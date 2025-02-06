Посол Токовинин заявил о будущем ответе РФ на операцию НАТО «Балтийский часовой»

В период с декабря по январь было задержано по подозрению в обрыве кабелей несколько кораблей. Началось все с ареста полностью загруженного нефтью танкера Eagle S под флагом Островов Кука. Сотрудники погранслужбы попросили моряков поднять якорь судна, но им смогли показать только якорную цепь. После этого возникли подозрения, что корабль нарочно волочил якорь по дну. Финляндия и Эстония заявили, что к повреждению причастен «теневой флот РФ». Судно пока что не отпустили, однако никаких доказательств намеренного совершения повреждения нет.