Франция заморозила счета Русского дома в Париже

Сегодня азербайджанские власти потребовали закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку в связи с отсутствием у него юридической регистрации. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Россотрудничество и посольство РФ в Азербайджане неоднократно обращались в министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство республики. Они просили власти страны помочь с регистрацией культурного центра, уточнил специалист.