Франция заморозила счета Русского дома в Париже

«Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета», — отметил дипломат.
По его словам, сейчас российская сторона ведет непростые переговоры с французами на этот счет.
Мешков подчеркнул, что Русский дом в Париже существует на легальной основе двустороннего соглашения, как и Французский культурный центр в России.
Сегодня азербайджанские власти потребовали закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку в связи с отсутствием у него юридической регистрации. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Россотрудничество и посольство РФ в Азербайджане неоднократно обращались в министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство республики. Они просили власти страны помочь с регистрацией культурного центра, уточнил специалист.