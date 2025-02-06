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Франция заморозила счета Русского дома в Париже

Франция предпринимает шаги к полному прекращению деятельности Русского дома в Париже, заморозив его банковские счета. Об этом сообщил РИА Новости посол России во Франции Алексей Мешков.

Источник: AP 2024

«Сейчас предпринимаются попытки полностью заморозить работу Русского дома за счет того, что заморозили счета», — отметил дипломат.

По его словам, сейчас российская сторона ведет непростые переговоры с французами на этот счет.

Мешков подчеркнул, что Русский дом в Париже существует на легальной основе двустороннего соглашения, как и Французский культурный центр в России.

Сегодня азербайджанские власти потребовали закрыть Российский информационно-культурный центр (Русский дом) в Баку в связи с отсутствием у него юридической регистрации. Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков отметил, что Россотрудничество и посольство РФ в Азербайджане неоднократно обращались в министерство юстиции и внешнеполитическое ведомство республики. Они просили власти страны помочь с регистрацией культурного центра, уточнил специалист.