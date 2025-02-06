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Азербайджан рассказал об отправке России ноты о закрытии Русского дома

Баку 3 февраля 2025 года направил Москве ноту о прекращении деятельности «Русского дома», сообщил МИД Азербайджана.

Источник: РИА "Новости"

В ведомстве утверждают, что «Русский дом» — представительство «Россотрудничества» в Азербайджане — не зарегистрирован как юридическое лицо, а организация «серьезно нарушила законодательство» страны.

Баку ожидает, что российская сторона после отправки ноты предпримет соответствующие меры в этом направлении.

Ранее Report со ссылкой на источники сообщил, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории страны.

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