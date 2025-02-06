Азербайджан рассказал об отправке России ноты о закрытии Русского дома

В ведомстве утверждают, что «Русский дом» — представительство «Россотрудничества» в Азербайджане — не зарегистрирован как юридическое лицо, а организация «серьезно нарушила законодательство» страны.
Баку ожидает, что российская сторона после отправки ноты предпримет соответствующие меры в этом направлении.
Ранее Report со ссылкой на источники сообщил, что Баку направил России официальное уведомление о прекращении деятельности агентства «Россотрудничество» на территории страны.
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