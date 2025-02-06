Что известно о новом гендиректоре Роскосмоса Дмитрии Баканове

Образование
Дмитрий Баканов родился 7 октября 1985 года в городе Ленинск Казахской ССР (ныне Байконур, Казахстан).
В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (специальность «Экономист»). Позже получил степень кандидата экономических наук.
Карьера
С 2006 года занимал должности: специалист отдела фондовых и кредитных операций, финансовый аналитик, специалист отдела регионального аудита, старший специалист отдела внутреннего контроля в ЗАО «ЕвроАксис Банк», ОАО «Банк ВЕФК», КБ «Ренессанс Капитал». В 2008 году переходит в ОАО «Ситроникс».
В 2011 году его назначают президентом, а в 2016 году — гендиректором компании «Спутниковая система “Гонец”» (оператор Роскосмоса по системам связи и ретрансляции).
В 2019 году занял пост директора департамента цифровой трансформации в министерство транспорта РФ. На своем посту занимался внедрением инноваций в железнодорожном, авиационном и морском транспортных комплексах. Позже занял должность исполнительного директора ООО «Почтовая логистическая компания».
В 2022 году Баканов назначен заместителем министра транспорта РФ. С 2023 года является председателем совета директоров АО «ГЛОНАСС».
6 февраля 2025 года указом президента РФ назначен генеральным директором госкорпорации «Роскосмос».