МИД Азербайджана закрывает Русский дом, представляющий интересы «Россотрудничества»

«Этих шагов мы не видим со стороны России, поэтому у нас считают, что это недружественные шаги, и по ряду направлений у нас идет ухудшение отношений. Это пока не касается экономики никак, это не касается стратегических, политических отношений тоже, но заметно влияет на ряд других моментов — скажем так, взаимных действий, неприятностей. Ситуация с “Россотрудничеством” исходит из общеполитической ситуации двусторонних отношений. Я думаю, что если отношения будут улучшаться, вопрос сотрудничества будут принципиальным для российского руководства, этот вопрос на политическом уровне будет решен достаточно легко. Ну, а пока мы видим, что оказалось, что у “Россотрудничества” в Баку нет регистрации, это проблема, на самом деле, реальная проблема», — заявил Гаджиев, цитирует BFM.ru.