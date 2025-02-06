Захарова: говорить о перспективе переговоров по Украине рано

«Что касается возможной роли США в урегулировании кризиса вокруг Украины, все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации (США — прим. ТАСС)», — указала дипломат. «Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет», — охарактеризовала она действия Вашингтона. Захарова подчеркнула, что РФ будет ориентироваться на конкретные шаги США.