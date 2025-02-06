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Захарова: говорить о перспективе переговоров по Украине рано

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США еще не сформулировала позицию по украинскому урегулированию, поэтому пока рано рассуждать о перспективах переговоров, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

«Что касается возможной роли США в урегулировании кризиса вокруг Украины, все будет зависеть от конкретных действий и от планов новой администрации (США — прим. ТАСС)», — указала дипломат. «Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет», — охарактеризовала она действия Вашингтона. Захарова подчеркнула, что РФ будет ориентироваться на конкретные шаги США.

Захарова Мария