Украина получила от Нидерландов истребители F-16

Умеров в конце января сообщал, что Нидерланды передадут Воздушным силам ВСУ очередную партию американских истребителей F-16 в этом году.
«Воздушные силы вооруженных сил Украины получили долгожданное усиление — первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерландов. И современные боевые машины уже в Украине и вскоре приступят к выполнению боевых задач», — написал Умеров на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее в четверг глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что первые французские истребители Mirage прибыли на Украину.
В октябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщал, что Амстердам поставил Киеву первую партию истребителей F-16 из 24 обещанных. Нидерланды также поставили 18 таких истребителей в учебный центр для подготовки пилотов, в том числе украинских, в Румынии.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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