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The Conversation: Трамп не будет любезен с Россией, пока она не продемонстрирует силу

Изначально предполагалось, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом не сулит ничего хорошего Украине. Однако пока эти опасения не оправдались. Более того, кажется, что Украина и Россия вообще утратили свое первостепенное значение для Трампа, пишет The Conversation.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Украина для Трампа — второстепенная проблема. Его приоритеты — внутренние задачи, которые направлены на переустройство Америки, говорится в статье. Поэтому взаимодействие Трампа с Украиной и Россией будет определяться тем, какую выгоду взамен он может получить внутри США и для США.

Отношения Трампа и Зеленского

Отношения Трампа с Украиной в его первый президентский срок были, мягко говоря, сложными. Он просто игнорировал эту страну. Трамп обратил внимание на Украину лишь тогда, когда попытался нанести ущерб своему предполагаемому политическому конкуренту — Джо Байдену.

Однако со временем его позиция по Украине изменилась. Его антагонистические отношения с Владимиром Зеленским, похоже, улучшились. Покупка Украиной американского оборудования и боеприпасов, кроме того, подтверждает ориентированность Трампа на внутреннем производстве.

Наконец, Трамп проявил интерес к редкоземельным ресурсам Украины, которые важны для будущих технологических инноваций. Сейчас на рынке редкоземов доминирует Китай, что ставит США в невыгодном положении… и Трамп заинтересовался будущим Украины.

Такое развитие событий не означает, что отношения с Украиной идеальны, но теперь Трамп вряд ли станет обузой для Украины.

Отношения Трампа и Путина

Изначально многие аналитики предполагали, что Трамп немедленно начнет оказывать поддержку Владимиру Путину. Однако после инаугурации он ужесточил риторику в отношении России: Трамп пригрозил Кремлю дополнительными экономическими санкциями и заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти и, следовательно, подорвала основной источник доходов России.

С чем связан такой поворот? Вероятно, с особенностями личности Трампа: он любит победителей. А в России, на его взгляд, наблюдаются «большие проблемы» в военной сфере и в сфере экономики.

При этом сам Трамп хочет выглядеть победителем: урегулирование конфликта на Украине укрепит его репутацию как государственного деятеля и продемонстрирует миру силу и влияние Америки с минимальными затратами для США.

Поэтому неудивительно, что переменчивый Трамп изменил свою позицию по России. Пока Россия не продемонстрирует силу, которой, по мнению Трампа, она обладает, он вряд ли будет любезен с Кремлем.

Трамп Дональд