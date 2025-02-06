The Conversation: Трамп не будет любезен с Россией, пока она не продемонстрирует силу

Украина для Трампа — второстепенная проблема. Его приоритеты — внутренние задачи, которые направлены на переустройство Америки, говорится в статье. Поэтому взаимодействие Трампа с Украиной и Россией будет определяться тем, какую выгоду взамен он может получить внутри США и для США.
Отношения Трампа и Зеленского
Отношения Трампа с Украиной в его первый президентский срок были, мягко говоря, сложными. Он просто игнорировал эту страну. Трамп обратил внимание на Украину лишь тогда, когда попытался нанести ущерб своему предполагаемому политическому конкуренту — Джо Байдену.
Однако со временем его позиция по Украине изменилась. Его антагонистические отношения с Владимиром Зеленским, похоже, улучшились. Покупка Украиной американского оборудования и боеприпасов, кроме того, подтверждает ориентированность Трампа на внутреннем производстве.
Наконец, Трамп проявил интерес к редкоземельным ресурсам Украины, которые важны для будущих технологических инноваций. Сейчас на рынке редкоземов доминирует Китай, что ставит США в невыгодном положении… и Трамп заинтересовался будущим Украины.
Отношения Трампа и Путина
Изначально многие аналитики предполагали, что Трамп немедленно начнет оказывать поддержку Владимиру Путину. Однако после инаугурации он ужесточил риторику в отношении России: Трамп пригрозил Кремлю дополнительными экономическими санкциями и заявил, что хотел бы, чтобы ОПЕК увеличила добычу нефти и, следовательно, подорвала основной источник доходов России.
При этом сам Трамп хочет выглядеть победителем: урегулирование конфликта на Украине укрепит его репутацию как государственного деятеля и продемонстрирует миру силу и влияние Америки с минимальными затратами для США.
Поэтому неудивительно, что переменчивый Трамп изменил свою позицию по России. Пока Россия не продемонстрирует силу, которой, по мнению Трампа, она обладает, он вряд ли будет любезен с Кремлем.