The Conversation: Трамп не будет любезен с Россией, пока она не продемонстрирует силу

Изначально предполагалось, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом не сулит ничего хорошего Украине. Однако пока эти опасения не оправдались. Более того, кажется, что Украина и Россия вообще утратили свое первостепенное значение для Трампа, пишет The Conversation.