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Дипломаты Беларуси и РФ обсудили вопросы евразийской безопасности

МИНСК, 6 фев — Sputnik. Представители министерств иностранных дел Беларуси и РФ обсудили ход разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и строительство евразийской безопасности, сообщила пресс-служба белорусского МИД.

Источник: Sputnik.by

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич встретился с директором департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексеем Дробининым «на полях» консультаций между МИД Беларуси и МИД РФ по темам разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и строительства евразийской безопасности".

говорится в сообщении

По информации МИД, Амбразевич отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в продвижении белорусской инициативы, в частности, работу по распространению в евразийских столицах документа «Совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», который министры иностранных дел Беларуси и РФ подписали в Бресте в ноябре 2024 года.

Сообщается, что во время консультаций стороны подвели итоги продвижения идеи Евразийской хартии, а также согласовали шаги по организации переговорного процесса по ее разработке.

Делегации также обсудили перспективы проведения в белорусской столице третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.