Дипломаты Беларуси и РФ обсудили вопросы евразийской безопасности

По информации МИД, Амбразевич отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в продвижении белорусской инициативы, в частности, работу по распространению в евразийских столицах документа «Совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», который министры иностранных дел Беларуси и РФ подписали в Бресте в ноябре 2024 года.