Дипломаты Беларуси и РФ обсудили вопросы евразийской безопасности

Заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Юрий Амбразевич встретился с директором департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексеем Дробининым «на полях» консультаций между МИД Беларуси и МИД РФ по темам разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке и строительства евразийской безопасности".
По информации МИД, Амбразевич отметил высокий уровень взаимодействия двух стран в продвижении белорусской инициативы, в частности, работу по распространению в евразийских столицах документа «Совместное видение Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке», который министры иностранных дел Беларуси и РФ подписали в Бресте в ноябре 2024 года.
Сообщается, что во время консультаций стороны подвели итоги продвижения идеи Евразийской хартии, а также согласовали шаги по организации переговорного процесса по ее разработке.
Делегации также обсудили перспективы проведения в белорусской столице третьей Минской международной конференции по евразийской безопасности.