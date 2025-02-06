В Севастополе повысят два вида социальных выплат

Как сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина, индексация будет произведена в соответствии с ростом индекса потребительских цен.
«Производим ежегодную индексацию с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий период. 14 января Росстат опубликовал данные, индекс роста потребительских цен в 2024 году составил 109,14 процентов. Поэтому мы просим увеличить эти 2 выплаты на 9,14%».
Речь идет о ежемесячном пособии на ребенка и пособии тем приемным семьям, которые взяли себе в семью пожилых людей или инвалидов и осуществляют за ними уход.
Ранее пособия на детей и беременным женщинам были проиндексированы в Республике Крым, теперь они составляют 6,6 тысячи и 18,7 тысячи рублей соответственно. Единое пособие в повышенном размере получат родители более 180 тысяч детей, а также более 2500 будущих мам.