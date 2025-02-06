В Севастополе повысят два вида социальных выплат

Ранее пособия на детей и беременным женщинам были проиндексированы в Республике Крым, теперь они составляют 6,6 тысячи и 18,7 тысячи рублей соответственно. Единое пособие в повышенном размере получат родители более 180 тысяч детей, а также более 2500 будущих мам.