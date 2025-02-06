В ходе переговоров в марте 2022 года делегации в Стамбуле выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. Президент Владимир Путин говорил, что украинские власти под влиянием Запада «выбросили это все на свалку истории», как только Россия отвела войска от Киевской области.