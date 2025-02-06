Минобороны РФ: российские военные отразили атаки ВСУ под Курском

«Наши соседи — 810-я бригада и десантники — пытаются отбить наступление противника, заняты его уничтожением. Технику мы поможем уничтожить, а на земле они все отобьют… Ничего сверхъестественного не произойдет. Через Уланок они Москву или Белгород не возьмут», — отметил он.