Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине

До этого Лавров заявил, что Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. По его словам, попытки Запада отстранить эти страны от процесса внешнего сопровождения урегулирования в Сирии вряд ли продиктованы добрыми намерениями, речь идет о намерении оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции.