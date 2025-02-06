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Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщается на сайте российского внешнедипломатического ведомства.

Источник: Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Отмечается, что стороны подтвердили важность плотной координации шагов по реализации договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Стороны обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее. Также Лавров и Фидан условились оставаться в тесном контакте по актуальным двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину.

До этого Лавров заявил, что Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. По его словам, попытки Запада отстранить эти страны от процесса внешнего сопровождения урегулирования в Сирии вряд ли продиктованы добрыми намерениями, речь идет о намерении оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции.