Лавров и глава МИД Турции условились о тесном контакте по Украине

Отмечается, что стороны подтвердили важность плотной координации шагов по реализации договоренностей президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны обсудили ситуацию в Сирии и вокруг нее. Также Лавров и Фидан условились оставаться в тесном контакте по актуальным двусторонним, региональным и международным темам, включая Ближний Восток и Украину.
До этого Лавров заявил, что Запад хочет отстранить Россию, Китай и Иран от Сирии. По его словам, попытки Запада отстранить эти страны от процесса внешнего сопровождения урегулирования в Сирии вряд ли продиктованы добрыми намерениями, речь идет о намерении оттеснить своих конкурентов на второстепенные позиции.