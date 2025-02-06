Глеб Никитин и Николай Патрушев обсудили вопросы судоходства и обновления флота

«Для нас это приоритетная задача. В навигацию 2024 года в Нижегородской области было перевезено на 42% больше грузов, чем в 2023-м, а круизными судами и скоростным флотом — на 53% больше пассажиров, чем в 2023 году. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении интенсивности речного судоходства», — заявил нижегородский губернатор.