Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глеб Никитин и Николай Патрушев обсудили вопросы судоходства и обновления флота

Чиновники посетили ЦКБ имени Р. Е. Алексеева и завод «Красное Сормово».

Источник: Нижегородская правда

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Нижний Новгород с рабочим визитом. В ходе выезда он провел совещание по вопросам судостроения и развития пассажирских перевозок водным транспортом. В нем поучаствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента Игорь Комаров.

Помимо совещания чиновники посетили ЦКБ имени Р. Е. Алексеева и завод «Красное Сормово», осмотрели ход строительства судов и обсудили вопросы речного судоходства и обеспечения безопасных пассажирских перевозок водным транспортом.

Участники встречи отметили, что необходимо улучшать законодательство в сфере судоходства, обновить флот и направить больше мер господдержки для инфраструктуры судоходства.

Это особенно важно в текущих условиях, в том числе с учетом угроз безопасности, связанных с попытками диверсий и атаками беспилотников. К системным вопросам относятся и лимитирующие участки на Волге и Каме, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей, а также дефицит квалифицированных кадров в отрасли.

отметил Игорь Комаров

В свою очередь Глеб Никитин рассказал о создании нового речного порта на Волге в Нижегородской области. Это будет мультимодальный логистический центр, где «внутренний водный транспорт будет взаимодействовать с другими видами транспорта». Территорию включат в состав особой экономической зоны «Кулибин».

«Для нас это приоритетная задача. В навигацию 2024 года в Нижегородской области было перевезено на 42% больше грузов, чем в 2023-м, а круизными судами и скоростным флотом — на 53% больше пассажиров, чем в 2023 году. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении интенсивности речного судоходства», — заявил нижегородский губернатор.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на «Красном Сормове» рассказали о строительстве круизного лайнера «Карелия».