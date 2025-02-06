Глеб Никитин и Николай Патрушев обсудили вопросы судоходства и обновления флота

Помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев посетил Нижний Новгород с рабочим визитом. В ходе выезда он провел совещание по вопросам судостроения и развития пассажирских перевозок водным транспортом. В нем поучаствовали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента Игорь Комаров.
Помимо совещания чиновники посетили ЦКБ имени Р. Е. Алексеева и завод «Красное Сормово», осмотрели ход строительства судов и обсудили вопросы речного судоходства и обеспечения безопасных пассажирских перевозок водным транспортом.
Участники встречи отметили, что необходимо улучшать законодательство в сфере судоходства, обновить флот и направить больше мер господдержки для инфраструктуры судоходства.
Это особенно важно в текущих условиях, в том числе с учетом угроз безопасности, связанных с попытками диверсий и атаками беспилотников. К системным вопросам относятся и лимитирующие участки на Волге и Каме, которые ограничивают навигацию и снижают пропускную способность водных путей, а также дефицит квалифицированных кадров в отрасли.
В свою очередь Глеб Никитин рассказал о создании нового речного порта на Волге в Нижегородской области. Это будет мультимодальный логистический центр, где «внутренний водный транспорт будет взаимодействовать с другими видами транспорта». Территорию включат в состав особой экономической зоны «Кулибин».
«Для нас это приоритетная задача. В навигацию 2024 года в Нижегородской области было перевезено на 42% больше грузов, чем в 2023-м, а круизными судами и скоростным флотом — на 53% больше пассажиров, чем в 2023 году. Безусловно, мы заинтересованы в увеличении интенсивности речного судоходства», — заявил нижегородский губернатор.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на «Красном Сормове» рассказали о строительстве круизного лайнера «Карелия».