Израиль показал позолоченный пейджер — подарок Нетаньяху Трампу

Прошедшая 5 февраля встреча Трампа и Нетаньяху длилась пять часов. Собеседники провели переговоры и в расширенном составе, обсудив актуальные вопросы. «Это был исторический визит, но прежде всего — самый дружественный визит между американским президентом и израильским премьер-министром за всю историю», — отмечал тогда советник офиса Нетаньяху.