Путин планирует посетить Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» в Петербурге

Во время общения с лауреатами премии в области науки и инновации за 2024 год президент России Владимир Путин рассказал о планах снова посетить Обуховский завод в Петербурге. Предприятие входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает РИА Новости.