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Путин планирует посетить Обуховский завод концерна «Алмаз-Антей» в Петербурге

В последний раз он посещал предприятие в 2023 году.

Источник: Комсомольская правда

Во время общения с лауреатами премии в области науки и инновации за 2024 год президент России Владимир Путин рассказал о планах снова посетить Обуховский завод в Петербурге. Предприятие входит в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Об этом в четверг, 6 февраля, сообщает РИА Новости.

Да, приеду (на Обуховский завод — прим. ред.), я в постоянном контакте с ним (главой "Амаз — прим. ред.). Это одно из наших ведущих объединений. Работают хорошо, на острие тех проблем, которые сегодня являются наиболее актуальными. Постоянно в поиске, постоянно предлагают новые интересные решения.

В последний раз глава государства посещал Обуховский завод в 2023 году. Там он встретился с рабочими. Само предприятие — одно из крупнейших оборонно-промышленного комплекса.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» сообщала, что Владимир Путин наградил трех молодых петербуржцев за их вклад в отечественную науку.

Путин Владимир