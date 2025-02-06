Какие новые территории Трамп хочет присоединить к США

Еще до своей инаугурации Дональд Трамп заявил о намерениях купить Гренландию, сделать Канаду 51-м штатом и вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона. «Сделаем Гренландию снова великой», — придумал он лозунг.

На этой неделе политик выступил с еще более сенсационным заявлением: по итогам переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп сообщил, что Израиль может передать сектор Газа под контроль американцев после окончательного завершения боевых действий в регионе.