Какие новые территории Трамп хочет присоединить к США

Еще до своей инаугурации Дональд Трамп заявил о намерениях купить Гренландию, сделать Канаду 51-м штатом и вернуть Панамский канал под контроль Вашингтона. «Сделаем Гренландию снова великой», — придумал он лозунг.
На этой неделе политик выступил с еще более сенсационным заявлением: по итогам переговоров с премьер-министром Биньямином Нетаньяху Трамп сообщил, что Израиль может передать сектор Газа под контроль американцев после окончательного завершения боевых действий в регионе.
В своей речи он использовал формулировку «take over», которую можно перевести и как «завладеть», и как «взять под контроль».
Если республиканцу удастся претворить в жизнь все свои планы, территория США увеличится до более чем 20 млн квадратных километров и превысит территорию России (более 17 млн квадратных километров).
Какой может стать площадь Соединенных Штатов Америки при Трампе — в инфографике «Газеты.Ru».