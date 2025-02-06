Reuters узнало о призыве демократов провести расследование в отношении команды Маска

В тот же день, 5 февраля, СМИ отмечали, что команда Маска получила доступ к охраняемой комнате Агентства США по международному развитию (USAID), в которой хранилась закрытая от посторонних документация. По имеющейся информации, команда из DOGE состояла из четырех человек младше 30 лет.