Reuters узнало о призыве демократов провести расследование в отношении команды Маска

Об этом 6 февраля сообщило агентство Reuters.
«Мы глубоко обеспокоены тем, что несанкционированный доступ к системам может происходить по всему федеральному правительству и представлять серьезную угрозу для личной жизни всех американцев и национальной безопасности нашей страны», — написали демократы в письме, опубликованном в четверг, 6 февраля.
По данным издания, законодатели призвали заместителей генеральных инспекторов нескольких федеральных агентств провести расследование потенциальных нарушений национальной безопасности.
Отмечается, что в число этих ведомств входят казначейство США, управление кадровой службы, министерство образования, агентство США по международному развитию и несколько других.
«Нет никаких доказательств того, что он или его помощники имеют право доступа к нашим правительственным системам, равно как и нет никаких доказательств того, что они прошли надлежащую проверку для обеспечения безопасности данных налогоплательщиков и правительства», — передает Reuters слова демократов.
Накануне телеканал NBC News сообщил, что в последнее время Маск получает от Белого дома напоминания о том, что его власть ограничена. Отмечается, что помощники президента США Дональда Трампа дали понять Маску, что он является сотрудником аппарата главы государства и должен отчитываться перед главой Белого дома Сьюзи Уайлс.
В тот же день, 5 февраля, СМИ отмечали, что команда Маска получила доступ к охраняемой комнате Агентства США по международному развитию (USAID), в которой хранилась закрытая от посторонних документация. По имеющейся информации, команда из DOGE состояла из четырех человек младше 30 лет.
При попытке войти в охраняемую комнату между ними и службой безопасности USAID произошел конфликт, в ходе которого один из сотрудников DOGE позвонил лично Маску и тот пригрозил охранникам привлечь службу маршалов США, если его команде не разрешат войти.