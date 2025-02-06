Радий Хабиров во главе делегации из Башкирии прибыл в Беларусь

Сегодня, 6 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров вместе с командой приехал в Беларусь. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Руководитель региона назвал соседнее государство главным внешнеэкономическим партнером Башкирии. По словам Хабирова, между республиками увеличивается взаимный товарооборот, укрепляются кооперационные промышленные связи, развиваются компетенции в области промышленности, в частности легкой, а также сельского хозяйства.
Делегация из Башкирии прибыла в Беларусь для обсуждения новых проектов. Завтра должна состояться встреча с руководством страны.
— Актуализируем нашу дорожную карту, посмотрим ряд производств. Обязательно будем обсуждать совместные проекты в сфере культуры, туризма, — заявил Хабиров.