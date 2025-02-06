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Радий Хабиров во главе делегации из Башкирии прибыл в Беларусь

Хабиров вместе с командой приехал в Беларусь.

Источник: Радий Хабиров — ВКонтакте

Сегодня, 6 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров вместе с командой приехал в Беларусь. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

Руководитель региона назвал соседнее государство главным внешнеэкономическим партнером Башкирии. По словам Хабирова, между республиками увеличивается взаимный товарооборот, укрепляются кооперационные промышленные связи, развиваются компетенции в области промышленности, в частности легкой, а также сельского хозяйства.

Делегация из Башкирии прибыла в Беларусь для обсуждения новых проектов. Завтра должна состояться встреча с руководством страны.

— Актуализируем нашу дорожную карту, посмотрим ряд производств. Обязательно будем обсуждать совместные проекты в сфере культуры, туризма, — заявил Хабиров.