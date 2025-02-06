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Александр Скрябин негативно оценил уборку снега в Ростове

Исполняющий обязанности главы города негативно оценил ситуацию с вывозом снега и очисткой тротуаров в Ростове. Об этом сообщил Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«У каждого ростовчанина должны быть комфортные и безопасные условия для передвижения по городу. И эта задача не была выполнена должным образом», — написал чиновник.

Александр Скрябин также негативно оценил взаимодействие глав районов с жителями города. По его словам, не хватает обратной связи о выполненных работах. Более того, наблюдаются случаи дезинформации граждан.

«Парки должны быть ухоженными. Призвал ответственные службы привести территории в порядок и при возникновении проблемы предлагать ее решения», — отметил и.о. главы города.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что Александр Скрябин по поручению врио губернатора Ростовской области совместно с ГИБДД региона скорректирует работу камер видеофиксации в центре города.

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