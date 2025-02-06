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«Это произойдет быстро»: Болтон предрек крушение Украины из-за просчета Трампа

Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок, заявил, что Украина может быстро проиграть конфликт из-за отсутствия у Трампа реального плана мирного урегулирования.

Источник: AP 2024

«Боюсь, что у Трампа действительно нет стратегического плана, как закончить войну», — сказал он в интервью Youtube-каналу «Ukrainian Review».

По словам Болтона, для Трампа сделка — это просто сделка, а не часть политики или большой стратегии.

Экс-советник подчеркнул, что если у Владимира Зеленского и Владимира Путина есть четкое представление о том, каким они хотят видеть исход конфликта для своих стран, то у Дональда Трампа нет такого представления, за исключением того, что он просто хочет, чтобы боевые действия завершились.

«Я боюсь, что при таком подходе Украине будет очень сложно, и это произойдет довольно быстро», — подытожил Болтон.