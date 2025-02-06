«Это произойдет быстро»: Болтон предрек крушение Украины из-за просчета Трампа

«Боюсь, что у Трампа действительно нет стратегического плана, как закончить войну», — сказал он в интервью Youtube-каналу «Ukrainian Review».
По словам Болтона, для Трампа сделка — это просто сделка, а не часть политики или большой стратегии.
Экс-советник подчеркнул, что если у Владимира Зеленского и Владимира Путина есть четкое представление о том, каким они хотят видеть исход конфликта для своих стран, то у Дональда Трампа нет такого представления, за исключением того, что он просто хочет, чтобы боевые действия завершились.
«Я боюсь, что при таком подходе Украине будет очень сложно, и это произойдет довольно быстро», — подытожил Болтон.