«Это произойдет быстро»: Болтон предрек крушение Украины из-за просчета Трампа

Экс-советник подчеркнул, что если у Владимира Зеленского и Владимира Путина есть четкое представление о том, каким они хотят видеть исход конфликта для своих стран, то у Дональда Трампа нет такого представления, за исключением того, что он просто хочет, чтобы боевые действия завершились.