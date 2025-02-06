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Беглов утвердил распределение полномочий между вице-губернаторами

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о разделении полномочий между вице-губернаторами. Документ был издан после того, как в составе правительства появился новый чиновник.
Источник: РИА "Новости"

Утром 6 февраля в Смольном появился вице-губернатор по медицине и информатизации Константин Звоник (ранее он возглавлял территориальный фонд ОМС). Также он курирует ветеринарию. За финансовым вице-губернатором Алексеем Корабельниковым закрепили комитеты по природопользованию и по контролю за имуществом.

Всего в правительстве города, помимо губернатора, согласно постановлению от 6 февраля, 13 вице-губернаторов, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и представитель правительства в Законодательном собрании Константин Сухенко.