Беглов утвердил распределение полномочий между вице-губернаторами

Утром 6 февраля в Смольном появился вице-губернатор по медицине и информатизации Константин Звоник (ранее он возглавлял территориальный фонд ОМС). Также он курирует ветеринарию. За финансовым вице-губернатором Алексеем Корабельниковым закрепили комитеты по природопользованию и по контролю за имуществом.