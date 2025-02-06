В Гренландии запланировали референдум о независимости

Агентство пишет, что все пять парламентских партий Гренландии выступают против того, чтобы остров вошел в состав США. Опрос, проведенный на прошлой неделе социологической службой Verian, показал, что 85% жителей не хотят, чтобы остров был частью Соединенных Штатов. 45% сочли угрозой интерес к острову со стороны президента США Дональда Трампа.