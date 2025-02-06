Франция передала Украине первые истребители Mirage 2000

«‎Ты либо должен заплатить большие деньги, чтобы это все распилить, либо просто передать на Украину и записать в свой актив, что вот, очередные миллионы евро помощи. Ярким примером является поставка самолетов Mirage 2000, которые многие из нас помнят, как они в детстве еще летали на авиасалонах»‎, — отметил Мешков.