Санду сожалеет о решении Трампа приостановить деятельность USAID

«Теперь проекты в энергетике Молдавии, которые поддержали в Конгрессе [США] и демократы, и республиканцы, поставлены на паузу. Я надеюсь, они будут продолжены. Но если этого не произойдет, то нам придется искать другие источники финансирования», — сказала Санду. Она также опровергла заявления молдавской оппозиции о том, что поддерживающая ее правящая Партия действия и солидарности получала деньги от этого агентства.