Санду сожалеет о решении Трампа приостановить деятельность USAID

КИШИНЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду сожалеет о решении администрации американского лидера Дональда Трампа приостановить деятельность Агентства по международному развитию США (USAID).
Санду отвечала в эфире телеканала TV8 на вопрос, как она относится к заявлениям Илона Маска, ответственного в новой администрации США за эффективность работы правительства, о том, что эта организация занималась неблаговидными делами. «Мы должны увидеть, кто выступает с этими обвинениями. Проекты USAID были очень важны для нас», — возразила Санду, отметив, что «специалисты организации помогали вывести из кризиса молдавское виноделие, которое пострадало от эмбарго со стороны России».
«Теперь проекты в энергетике Молдавии, которые поддержали в Конгрессе [США] и демократы, и республиканцы, поставлены на паузу. Я надеюсь, они будут продолжены. Но если этого не произойдет, то нам придется искать другие источники финансирования», — сказала Санду. Она также опровергла заявления молдавской оппозиции о том, что поддерживающая ее правящая Партия действия и солидарности получала деньги от этого агентства.
«USAID не занималось финансированием партий в Молдавии. Этой деятельностью занимались две американские организации в нашей стране — одна демократическая и другая республиканская, которые оказывали поддержку политическим партиям», — пояснила Санду.
3 февраля администрация Трампа, по сути, приостановила работу USAID. Временным руководителем агентства назначен госсекретарь США Марко Рубио, который начал проверку его деятельности. Считается, что это было сделано по предложению Маска.
Созданное в 1961 году USAID считается независимым ведомством, но фактически работает в структуре Госдепартамента. Оно остается важным инструментом американской внешней политики и используется для оказания влияния на другие страны.