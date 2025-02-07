Новости СВО. Армия России взяла Фиголевку, ВСУ отступили от села Уланок, Зеленский мешает переговорам, 7 февраля

Спецпредставитель Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог рассказал, что в планах по завершению конфликта необходимо учитывать мнение всех сторон. И мирный план по Украине не будет представлен на следующей неделе. Наоборот, американский чиновник сообщил некоторую информацию о помощи ВСУ: «США предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах на Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Так что у нас есть довольно хороший отчёт о том, куда они идут. Некоторые из этих денег были потрачены здесь, в США, на создание систем вооружения, которые мы отправляем туда».