Зеленский: официального плана Трампа по конфликту на Украине еще нет

Официального плана американского президента Дональда Трампа по прекращению конфликта на Украине пока не существует, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
«То, что есть в тех или иных публикациях. Я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», — приводит слова Зеленского РБК.
При этом он добавил, что приблизительно понимает содержание документа, который ему должны показать на следующей неделе.
Украинский президент также выразил надежду, что работа над планом будет вестись при участии Киева.
Ранее осведомленные источники сообщили, что США обнародуют план по урегулированию конфликта Украины и РФ на Мюнхенской конференции по безопасности, она будет проходить 14−16 февраля.
Также сообщалось о запланированной на 20 февраля встрече спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога и Владимира Зеленского в Киеве.